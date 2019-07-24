Футбол
«Барселона» собирается летом заработать на трансферах € 150 млнЧемпионат 03:15
«Барселона» собирается заработать в летнее трансферное окно на трансферах около € 150 млн, сообщает ESPN. Планируется, что каталонский клуб расстанется сразу с рядом футболистов, которые в последнее время не имеют постоянной игровой практики.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Общество
В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Обновлено в 06:27
Общество
В России ввели компенсации за изъятое по суду проблемное жилье
Дума приняла закон о выплате компенсаций собственникам жилья с «криминальным» прошлым.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Транспорт
Судьба московского монорельса определится до конца года
Единственная в Москве линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года на территории Северо-Восточного административного округа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто
Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:05
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Франция обвинила российский спутник в шпионаже
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли считает, что российский спутник "Луч-Олимп" мог быть применен в шпионаже за восьми аппаратами других стран, из-за чего и произошли сбои в их работе.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Политика
Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков
Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:41
Спорт
Логинов и Дмитриева выиграли спринт на чемпионате России по биатлону
На чемпионате России по летнему биатлону состоялись спринтерские гонки у мужчин и женщин.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29