Футбол

«Барселона» собирается летом заработать на трансферах € 150 млнЧемпионат 03:15

«Барселона» собирается заработать в летнее трансферное окно на трансферах около € 150 млн, сообщает ESPN. Планируется, что каталонский клуб расстанется сразу с рядом футболистов, которые в последнее время не имеют постоянной игровой практики.
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«Барселона» планирует заработать на летних трансферах 150 миллионов евро

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