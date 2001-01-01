Футбол
«Барселона» снизила цену на Коутиньо до €100 млнREGNUM 07:30
По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Происшествия
Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего
Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал.
Обновлено в 06:47
Политика
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы
Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
58-летний Цекало и его молодая жена готовятся стать родителями
Если слухи подтвердятся, то этот ребенок станет четвертым для Цекало и первым для его 28-летней супруги.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов
В Еврейской автономной области в 2018 году на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов было сделано в Ингушетии, Дагестане, а также в Москве, передает агентство.
Обновлено в 01:27
Футбол
Женщина-арбитр впервые рассудит матч за Суперкубок UEFA
Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр Знакомьтесь со Стефани Фраппар https: / / t.co / mWQgI0AVyc # СуперкубокУЕФА pic.twitter.com / fg2NVjoroy — UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 2 августа 2019 г. Игра состоится 14 августа в Стамбуле на "Водафон-арене", уточняет "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:06
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC начали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva новой генерации 27 июня.
Обновлено в 00:12
Хоккей
Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным
Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
В американском Паркленде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в непосредственной близости от машины.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин поощрил создание особой портовой зоны под Астраханью
Президент России Владимир Путин пообещал при необходимости оказать дополнительную поддержку властям Астраханской области в создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ).
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Новая российская бронемашина «Атлет» выходит на испытания
По информации ООО «ВПК», «Атлет» выходит 5 августа 2019 года на предварительные испытания.
Обновлено в 05:11
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10