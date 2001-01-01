Футбол

«Барселона» снизила цену на Коутиньо до €100 млнREGNUM 07:30

По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.
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«Барселона» снизила цену на Коутиньо из-за нехватки предложений

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Soccer.ru05:40

«Барселона» не намерена снижать цену за Коутинью, несмотря на отсутствие предложений

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Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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В Еврейской автономной области в 2018 году на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов было сделано в Ингушетии, Дагестане, а также в Москве, передает агентство.
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Футбол

Женщина-арбитр впервые рассудит матч за Суперкубок UEFA

Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр Знакомьтесь со Стефани Фраппар https: / / t.co / mWQgI0AVyc # СуперкубокУЕФА pic.twitter.com / fg2NVjoroy — UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 2 августа 2019 г. Игра состоится 14 августа в Стамбуле на "Водафон-арене", уточняет "Спорт-Экспресс".
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Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж

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Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным

Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
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Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

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