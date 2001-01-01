По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Транспорт Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Армия и оружие СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».

Происшествия Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы выдвиженца в Мосгордуму Лисицы Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы кандидата Константина Лисицы на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Шоу-бизнес 58-летний Цекало и его молодая жена готовятся стать родителями Если слухи подтвердятся, то этот ребенок станет четвертым для Цекало и первым для его 28-летней супруги.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Общество Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов В Еврейской автономной области в 2018 году на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов было сделано в Ингушетии, Дагестане, а также в Москве, передает агентство.

Футбол Женщина-арбитр впервые рассудит матч за Суперкубок UEFA Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр Знакомьтесь со Стефани Фраппар https: / / t.co / mWQgI0AVyc # СуперкубокУЕФА pic.twitter.com / fg2NVjoroy — UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 2 августа 2019 г. Игра состоится 14 августа в Стамбуле на "Водафон-арене", уточняет "Спорт-Экспресс".

Авто Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж Компания General Motors и китайский автогигант SAIC начали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva новой генерации 27 июня.

Хоккей Удачный контракт: Овечкин объяснил разницу в зарплатах с Панариным Сегодня, 1 августа нападающий и глава клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США россиянин Александр Овечкин объяснил, почему его зарплата больше, чем у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Происшествия В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе В американском Паркленде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в непосредственной близости от машины.

Политика Путин поощрил создание особой портовой зоны под Астраханью Президент России Владимир Путин пообещал при необходимости оказать дополнительную поддержку властям Астраханской области в создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ).

Армия и оружие Новая российская бронемашина «Атлет» выходит на испытания По информации ООО «ВПК», «Атлет» выходит 5 августа 2019 года на предварительные испытания.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.