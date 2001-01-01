Футбол

«Барселона» снизила цену на Коутиньо до €100 млнREGNUM 07:30

По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.
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«Барселона» снизила цену на Коутиньо из-за нехватки предложений

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Sportbox.RU06:21

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Sports.ru05:28

«Барселона» снизила цену на Коутиньо

Чемпионат06:18

Marca: «Барселона» готова продать Коутиньо за 100 миллионов. «ПСЖ» отказался от игрока

Бомбардир.ру06:10

Коутиньо никому не нужен

Soccer.ru05:40

«Барселона» не намерена снижать цену за Коутинью, несмотря на отсутствие предложений

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
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Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

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По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.
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Культура

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