Футбол
«Барселона» снизила цену на Коутиньо до €100 млнREGNUM 07:30
По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Экономика
Безработица в США в июле сохранилась на уровне 3,7%
Показатели по безработице и числу рабочих мест совпали с прогнозами опрошенных агентством Reuters аналитиков.
Обновлено в 09:10
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Политика
Россия предложила США не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД
Россия, несмотря на разрыв договора, уже ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся американские ракеты аналогичного класса.
Обновлено в 09:21
Космос
США создают «Скайнет» - секретный ИИ для управления во время конфликтов
По некоторым намекам можно предположить, что ИИ либо переданы, либо будут переданы в ближайшее время некоторые управляющие функции.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
В МИД не удивились новым санкциям США против РФ
Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Японии казнили двух преступников
Имена казненных не разглашаются Двое преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Культура
Теодор Курентзис заявил, что остаётся жить в Перми
По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Ипотека оказалась лекарством от разводов
Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Обновлено в 06:24
Экономика
Аренда квартир подешевела за пять лет в большинстве городов России
В большинстве крупных российских городов (46) ставки аренды однокомнатных квартир снизились за пять лет.
Обновлено в 05:04
Интернет
В Минкомсвязи России поддержали совет заклеивать камеру на устройствах
Ранее в Роскачестве рекомендовали заклеивать камеры и микрофоны на устройствах.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост
1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Подрядчик увеличил число рабочих на стройке онкоцентра в Калининграде
Генеральный подрядчик увеличил число рабочих на строительстве онкологического центра в Калининграде с 270 до 360 человек, до конца октября тепловой контур сооружения должен быть закрыт.
Обновлено в 08:30
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Ребенок любовницы Станислава Говорухина умер в утробе
Обновлено в 08:30