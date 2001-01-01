По информации издания, каталонский клуб намерен расстаться с Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Поэтому в клубе снизили финансовые запросы со €120 млн до €100 млн.

«Барселона» снизила цену на Коутиньо до €100 млн

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