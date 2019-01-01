«Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает Marca, сине-гранатовые снизили свои финансовые запросы и теперь готовы отпустить 27-летнего футболиста за € 100 млн.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Китай призвал США вернуться к выполнению Договора о РСМД Китай против выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает, что Вашингтон должен вернуться к выполнению своих обязательств.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Происшествия В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Теннис Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку. Его не накажут Позже стало известно, что австралиец избежал наказания за данную выходку. (🎥@TennisTV) pic.twitter.com/aI0Ina3y1H — doublefault28 (@doublefault28) August 2, 2019 Ранее в СМИ сообщалось, что Кирьос обозвал арбитра "картошкой с руками и ногами".

Общество Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси» Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.

Происшествия Шесть человек погибли в Хорватии в результате стрельбы По неофициальным данным, в числе убитых четыре ребенка Шесть человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в минувший четверг вечером в столице Хорватии, сообщает РИА Новости.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Происшествия Суд приговорил родителей юноши к 3 годам за взятку военному Пушкинский районный суд Петербурга 2 августа огласил приговор в отношении родителей молодого человека, которых признали виновными в даче взятке Жихареву, который уже осужден Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом в прошлом году.

Транспорт Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.

Армия и оружие СБУ назвала число пропавших без вести в Донбассе «По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — сказано в заявлении Службы безопасности Украины.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.

Общество Названы сроки восстановления сгоревших сибирских лесов Учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали, сколько потребуется времени для восстановления горящих лесов в Сибири.

Здоровье Жители Стёпанцево собираются отстаивать свои права на медпомощь Люди боятся, что амбулаторию вообще закроют. Жители Стёпанцево озабочены тем, что могут остаться без доступной медицинской помощи.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Шоу-бизнес Рудковская продемонстрировала фигуру в детском купальнике На фото Руковская стоит на ступенька яхты в одном купальнике с леопардовым принтом и кошачьей мордочкой на груди.

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.