Футбол

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватовГазета.Ru 12:29

В интернет выложили фотографии домашней формы каталонской "Барселоны" на будущий сезон, сообщает "Советский спорт". Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
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Новая форма «Барселоны»

Евро-футбол.ру13:26

В Сеть слили дизайн новой домашней формы «Барселоны». Фанаты сборной Хорватии оценят

Sport24.ru11:56

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Газета.Ru12:29

В интернете появились фото домашней формы «Барселоны» на сезон-2019/20. В шашечку!

Eurosport.ru15:13

Новая форма «Барселоны» будет выполнена в клеточку

Спорт-Экспресс12:56

В интернете появились фото домашней формы «Барсы» на сезон-2019/20. Она выполнена в шашечку

Sports.ru12:42

Footyheadlines показал форму «Барселоны» на сезон-2019/20

Бомбардир.ру09:42
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Футбол

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

В Мадриде 25-летнего бразильца рассматривают в качестве альтернативы Эдену Азару, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 10:36
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек

Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Политика

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Шепелев раскрыл правду об отцовстве Жемчугова из «Дома-2»

Обновлено в 08:44
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Место на кладбище, где похоронили Началову, стоит более 1 млн рублей

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Спорт

Энберт: цели остаются прежними — стать лучшими в мире, мы можем это

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, прокомментировал прогресс в катании, который позволил им стать третьими на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.
Обновлено в 04:48
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»

Обновлено в 15:16
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Политика

Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Светлана Светикова назвала Юлию Началову и Децла революционерами

Обновлено в 11:08
Политика

Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»

Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Корпорация МСП окажет поддержку пяти пермским предприятиям

Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) в ходе выездной стратегической сессии в Перми сообщила о намерении оказать поддержку пяти пермским предприятиям, информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 12:54
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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