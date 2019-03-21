Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватовГазета.Ru вчера в 12:29
В интернет выложили фотографии домашней формы каталонской "Барселоны" на будущий сезон, сообщает "Советский спорт". Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В интернете появились фото домашней формы «Барселоны» на сезон-2019/20. В шашечку!
Eurosport.ruвчера в 15:13
В Сеть слили дизайн новой домашней формы «Барселоны». Фанаты сборной Хорватии оценят
Sport24.ruвчера в 11:56
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек
В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:23
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Пассажирский вертолет совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет, вероятно, перевозил вахтовиков, так как площадка, с которой он взлетал, не является аэропортом общего пользования.
Обновлено в 03:46
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Кино
Показ фильма «Праздник» отменили в Новосибирске
Обновлено в 03:02
Футбол
Азербайджан проиграл Хорватии, Словакия выиграла у Венгрии
Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Победный гол забил форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек
Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Дакота уличила всех в хайпе на смерти Началовой
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
«Грачи» в небе: Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал
Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в летно-тактических учениях и в отборе к конкурсу Международных армейских игр «Авиадартс-2019».
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17