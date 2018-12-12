"Барселона" сыграла вничью с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Как сообщает пресс-служба УЕФА, каталонцы повторили рекорд "Баварии" – 29 домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов.

«Барселона» пять лет не проигрывает дома в Лиге чемпионов

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