Футбол
«Барселона» предложила 60 млн евро за де ЛихтаЕвро-футбол.ру 10:12
Каталонская "Барселона" сделала предложение "Аяксу" по трансферу защитника Маттайса де Лихта. По данным Sport.es, "сине-гранатовые" готовы грядущим летом заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов евро.
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Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Обновлено в 04:56
Происшествия
Полиция Якутска расследует случаи хулиганства в торговых точках города
Ранее ряд федеральных и региональных СМИ сообщил о задержании группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии.
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Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
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Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Трамп посетил единственный в США завод по производству танков
Президент США Дональд Трамп посетил единственный выживший в Америке завод по производству танков для сухопутных войск вооруженных сил Соединенных Штатов в городе Лиме, штат Огайо (Lima Army Tank Plant).
Обновлено в 11:49
Экономика
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"По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения", - заключил регулятор.
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Американская компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods.
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Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Наука
Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено в 09:40
Авто
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Обновлено в 12:03
Космос
В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками
Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Началовой
Представители интересов хоккеиста отрицают факт того, что Фролов обратился с иском в суд по оспариванию прав на квартиру.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня
О реакции ЕС Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу Великобритании о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
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Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Общество
Волин рассказал о цене оборудования для приема бесплатных каналов
Граждане, проживающие на территориях, не охваченных цифровым наземным сигналом, в соответствии с законом, который в декабре прошлого года был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, будут получать доступ к 20 бесплатным каналам через операторов спутникового телевидения при условии покупки их оборудования.
Обновлено в 08:33
Авто
Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
Шведы озадачились проблемой вождения автомобилем в нетрезвом виде. Оказывается, не только в России любят садиться за руль пьяными.
Обновлено в 11:47
Авто
Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей
Обновлено в 07:08
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Индийский ювелир Нирав Моди арестован в Лондоне за мошенничество
Нирав Моди является племянником индийского миллиардера Мехула Чокси.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Землетрясение в Денизли произошло во время урока о землетрясениях
Прямо во время занятия начались подземные толчки, продолжавшиеся по меньшей мере 20 секунд, очень своевременно проиллюстрировав тему урока.
Обновлено в 08:59