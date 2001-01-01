Футбол

«Барселона» предложила 60 млн евро за де ЛихтаЕвро-футбол.ру 10:12

Каталонская "Барселона" сделала предложение "Аяксу" по трансферу защитника Маттайса де Лихта. По данным Sport.es, "сине-гранатовые" готовы грядущим летом заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов евро.
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«Барселона» сделала «Аяксу» предложение за де Лигта в размере 60 млн евро

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«Барселона» готова заплатить «Аяксу» 60 млн евро за де Лигта

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СМИ: «Барселона» предложила 60 миллионов евро за де Лигта

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«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де Лигта

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«Барселона» предложила 60 млн евро за де Лихта

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«Барселона» сделала предложение по де Лигту

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«Аякс» будет продавать топ-игроков только в «Барсу». Следующий – де Лигт

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Барселона
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