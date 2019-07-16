Футбол

«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу НеймараРоссийская газета 04:25

"Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан. Об этом сообщило испанское издание AS.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» предложила Коутиньо и Дембеле за Неймара и получила от «ПСЖ» ответ

Чемпионат07:59

As: «Барселона» предложила «ПСЖ» Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро за Неймара

Sports.ru09:07

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

Sport.ru08:29

«Барселона» предложила «ПСЖ» двух футболистов и 40 миллионов евро за Неймара

Матч ТВ10:00

«ПСЖ» требует с «Барселоны» 222 миллиона евро за трансфер Неймара

Советский спорт07:50

«Барселона» предложила «ПСЖ» Коутиньо, Дембеле и доплату за Неймара. У французов уже есть ответ

Bookmaker-ratings.ru08:49

У «Барселоны» новое предложение по Неймару: 40 миллионов, Коутинью и Дембеле

Спорт-Экспресс02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика

Закон об исключительности украинского языка вступил в силу

Во вторник, 16 июля, на Украине вступил в силу закон об исключительности украинского языка, однако на данный момент не все положения документа вступили в силу, в том числе штрафы за его нарушения.
Обновлено в 05:15
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

В действующей редакции перечня грубые проступки — нарушение уставных правил (дедовщина), самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием и т.д.
Обновлено в 09:14
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Политика

Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

Обновлено в 09:01
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Экономика

В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-Class уйдёт в историю

Как стало известно, на решении снять с производства пикап Mercedes X-Class настаивает руководство концерна Daimler, в который входит компания Mercedes-Benz.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу

Обновлено в 08:29
Происшествия

Пожар на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге ликвидирован

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Бывший глава МИД Турции назвал причину покупки российских С-400

Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку они превосходят американские аналоги, предлагаемые Вашингтоном.
Обновлено в 10:22
Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войну

Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:16
Политика

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
Обновлено в 10:15
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»

По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца

Обновлено в 10:11
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Арсенал» представил гостевую форму желтого цвета

Лондонский «Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2019/2020.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Футбол

«Локомотив» интересуется экс-хавбеком «Суонси» Фером

Обновлено в 10:08
Здоровье

В Новосибирске больных с инфарктом начнут лечить в клинике Мешалкина

Обновлено в 08:54
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное