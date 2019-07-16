"Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан. Об этом сообщило испанское издание AS.

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Общество Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.

Политика Макрон назначил нового министра экологии Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Политика У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Политика Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.

Политика «Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.

ЖКХ Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

Здоровье Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан В Дюртюлинском и Кугарчинском районах Башкортостана выявлен птичий грипп.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Трутнев поручил уволить ушедшего в отпуск главу района. Это незаконно Полномочный представитель президента Юрий Трутнев на совещании 16 июля поручил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Осипову добиться отставки главы Ононского района Ятура Танхаева, который взял отпуск до ликвидации последствий апрельских пожаров.

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Армия и оружие В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400 Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Политика Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.