Футбол
«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу НеймараРоссийская газета 04:25
"Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан. Об этом сообщило испанское издание AS.
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«Барселона» предложила «ПСЖ» Коутиньо, Дембеле и доплату за Неймара. У французов уже есть ответ
Bookmaker-ratings.ru08:49
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.
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Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
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Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
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«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
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Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан
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Обновлено в 14:40
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Трутнев поручил уволить ушедшего в отпуск главу района. Это незаконно
Полномочный представитель президента Юрий Трутнев на совещании 16 июля поручил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Осипову добиться отставки главы Ононского района Ятура Танхаева, который взял отпуск до ликвидации последствий апрельских пожаров.
Обновлено в 06:21
Общество
Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней
Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего конструктор КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
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Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
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В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
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"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
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Опубликовано первое в истории фото квантовой запутанности
Ученым впервые в истории удалось сделать снимок квантовой запутанности.
Обновлено 14 июля в 00:49