Футбол

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де ЛигтаЧемпионат 05:50

«Барселона» попыталась перехватить у «Ювентуса» защитника «Аякса» Матейса де Лигта, утверждает Mundo Deportivo. По данным источника, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу позвонил де Лигту, но тот переадресовал его на своего агента Мино Райолу.
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«Барселона» готовит последнее предложение по де Лигту

Bookmaker-ratings.ru09:01

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Матч ТВ06:32

«Барселона» предприняла еще одну попытку приобрести Де Лигта

Советский спорт07:09

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Sport.ru07:00

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Sportbox.RU06:32

«Барселона» предприняла последнюю попытку подписать де Лихта

Евро-футбол.ру08:06

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Чемпионат05:50
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Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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