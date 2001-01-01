Футбол
«Барселона» сделала последнюю попытку купить де ЛигтаЧемпионат 05:50
«Барселона» попыталась перехватить у «Ювентуса» защитника «Аякса» Матейса де Лигта, утверждает Mundo Deportivo. По данным источника, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу позвонил де Лигту, но тот переадресовал его на своего агента Мино Райолу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Армия и оружие
ВВС Израиля уже располагают 16 истребителями F-35
Обновлено в 11:12
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Учебный пуск ракет «Москит» сняли на видео
Пуск ракет, которые называют «убийцами крейсеров», сняли на видео. Ролик опубликовал в понедельник, 15 июля, телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:19
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Политика
Киев обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Украинские власти обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед проведением выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус
Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву
Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.
Обновлено в 10:15
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика
Найдено решение миграционного кризиса в США
Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.
Обновлено в 10:48
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16