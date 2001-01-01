Футбол

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де ЛигтаSport.ru 07:00

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Барселона предпримет последнюю попытку увести у Ювентуса голландского защитника Аякса Матейса Де Лигта. Испанские СМИ сообщили, что президент каталонской Барселоны Хосеп Бартомеу решил позвонить Де Лигту, чтобы постараться переубедить его и рассмотреть предложение Барселоны.
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«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

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«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

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«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Sportbox.RU06:32

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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