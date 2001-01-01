Футбол

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де ЛигтаSport.ru 07:00

Барселона предпримет последнюю попытку увести у Ювентуса голландского защитника Аякса Матейса Де Лигта. Испанские СМИ сообщили, что президент каталонской Барселоны Хосеп Бартомеу решил позвонить Де Лигту, чтобы постараться переубедить его и рассмотреть предложение Барселоны.
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«Барселона» готовит последнее предложение по де Лигту

Bookmaker-ratings.ru09:01

«Барселона» предприняла последнюю попытку подписать де Лихта

Евро-футбол.ру08:06

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Чемпионат05:50

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Sport.ru07:00

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Sportbox.RU06:32

«Барселона» сделала последнюю попытку купить де Лигта

Матч ТВ06:32

«Барселона» предприняла еще одну попытку приобрести Де Лигта

Советский спорт07:09
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Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
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В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
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Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

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Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

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Происшествия

Протестующих против вырубки леса в Подмосковье разогнали дубинками

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Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Авто

Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3

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Обновлено вчера в 22:33
Технологии

«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины

Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
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Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

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Армия и оружие

Пожилого жителя Донецка заставили идти по минному полю

Пожилого жителя Донецка силой заставили пройтись по минному полю.
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Названы продукты, провоцирующие образование тромбов

Экспертами названы три продукта, которые провоцируют образование тромбов. В первую очередь, это – свиная и говяжья печень.
Обновлено в 03:17
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

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В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
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«Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать её, в том числе, для выдачи электронного паспорта гражданина РФ», — пояснил в интервью газете «Известия» Кабанов.
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Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
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Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей

Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
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Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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