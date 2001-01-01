Футбол
«Барселона» сделала последнюю попытку купить де ЛигтаSport.ru 07:00
Барселона предпримет последнюю попытку увести у Ювентуса голландского защитника Аякса Матейса Де Лигта. Испанские СМИ сообщили, что президент каталонской Барселоны Хосеп Бартомеу решил позвонить Де Лигту, чтобы постараться переубедить его и рассмотреть предложение Барселоны.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
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Представитель Казахстана – певец Адильхан Макин – одержал убедительную победу на конкурсе молодых исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.
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Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
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