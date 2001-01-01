Футбол

«Барселона» попытается арендовать Неймара с обязательством выкупаЧемпионат 02:49

По информации Sky Sports, сине-гранатовые сделают парижанам предложение об аренде 27-летнего бразильского футболиста. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа игрока, сумма которого не уточняется.
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