Футбол
«Барселона» попытается арендовать Неймара с обязательством выкупаЧемпионат 02:49
По информации Sky Sports, сине-гранатовые сделают парижанам предложение об аренде 27-летнего бразильского футболиста. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа игрока, сумма которого не уточняется.
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Руководство «Барсы» одобрило решение сделать «ПСЖ» предложение о трансфере Неймара
Sports.ruвчера в 09:54
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
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