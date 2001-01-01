Футбол

«Барселона» сделает официальное предложение по трансферу НеймараЕвро-футбол.ру 13:20

Учитывая уход Коутиньо и неудачный старт в Ла Лиге, было принято единогласное решение о предложение по трансферу бразильца. По данным источника, в сделку войдёт 22-летний Усман Дембеле. В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
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