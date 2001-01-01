Учитывая уход Коутиньо и неудачный старт в Ла Лиге, было принято единогласное решение о предложение по трансферу бразильца. По данным источника, в сделку войдёт 22-летний Усман Дембеле. В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ-2020 Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.

Театры Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Хоккей Тренер «Крыльев Советов»: «Многое подчерпнули сегодня из противостояния США и России, это большой опыт» Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Трофимов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной американской лиги NAHL (1:3). — Очень интересное противостояние США и России.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Политика Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Политика Новым мэром Риги избран Олег Буров Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Экономика Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Религия Православные верующие отмечают Яблочный Спас Православный мир отмечает Преображение Господне. Это большой праздник, который в народе еще называют Яблочный Спас.

Армия и оружие В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.

Политика Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

Экономика Жители России начали тратить накопления Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.

Путешествия Названы самые популярные среди путешественников приметы В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.

Здоровье Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.

Игры Sony купила разработчиков «Человека-паука» Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.

Культура Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+» В состав вокальных тренеров второго сезона проекта «Голос.60+» вошли Михаил Боярский и Валерия.

Политика Украинский посол заявил о потере страной признаков государства Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Происшествия В Балашихе произошёл пожар на химзаводе Сегодня в 14.50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении в Балашихе, на улице Звездной, дом 7. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Общество Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.