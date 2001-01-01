Футбол

«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупаSoccer.ru 15:10

«Барселона» после ухода из команды Филиппе Коутиньо намерена сделать официальное предложение ПСЖ по Неймару. Каталонцы хотят арендовать бразильца у парижской команды на один сезон с правом выкупа.
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Источник: «Барселона» хочет арендовать Неймара

Спорт-Экспресс15:18

Руководство «Барсы» одобрило покупку Неймара

Metaratings12:31

СМИ: «Барселона» намерена арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа

RT на русском14:45

СМИ узнали подробности предложения «Барселоны» по Неймару

Sportbox.RU14:01

СМИ узнали подробности предложения «Барселоны» по Неймару

Матч ТВ14:01

ESPN: «Барселона» хочет арендовать Неймара с опцией выкупа

Sports.ru14:53

«Барселона» сделает официальное предложение о переходе Неймара

ProstoProSport10:36
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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