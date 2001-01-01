Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупаSoccer.ru 15:10
«Барселона» после ухода из команды Филиппе Коутиньо намерена сделать официальное предложение ПСЖ по Неймару. Каталонцы хотят арендовать бразильца у парижской команды на один сезон с правом выкупа.
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Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби
Обновлено в 15:01
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Корсунский рассказал, чем США и Украина могут быть полезны друг другу
Директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский выразил мнение, что США и его страна могут быть полезны друг другу, однако для этого Киеву необходимо составить список из таких пунктов.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Польше задержали россиянку из списка Интерпола
С 2016 года россиянка входит в список десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании-лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено в 12:36
Футбол
У Сарри диагностирована пневмония
У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Политика
Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы
Как отметил Макрон, Россия является европейской страной и поэтому Франция боролась за то, чтобы отстоять место России в Совете Европы.
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.
Обновлено в 09:16
Футбол
Агент Рибери заявил, что ведет переговоры с «Локомотивом»
Агент футболиста Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что ведет активные переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу футболиста.
Обновлено в 07:19
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08