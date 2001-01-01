«Барселона» после ухода из команды Филиппе Коутиньо намерена сделать официальное предложение ПСЖ по Неймару. Каталонцы хотят арендовать бразильца у парижской команды на один сезон с правом выкупа.

«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа

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