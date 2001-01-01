Футбол

«Барселона» сделает официальное предложение о переходе НеймараProstoProSport 10:36

«Барселона» сделает официальное предложение французскому «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара. Такое решние было принято правлением клуба после заседания совета директоров, сообщает RAC1.
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