Футбол
«Барселона» сделает официальное предложение о переходе НеймараProstoProSport 10:36
«Барселона» сделает официальное предложение французскому «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара. Такое решние было принято правлением клуба после заседания совета директоров, сообщает RAC1.
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Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено в 15:38
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»
Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
Обновлено в 16:45
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Авто
Новые модели Mercedes A-Class и B-Class получили гибридные установки
Немецкий автопроизводитель представил новые модификации Mercedes-Benz с индексом 250 e – для моделей A-Class в кузове хэтчбека и седана, а также компактвэна B-Class.
Обновлено в 06:50
Теннис
Блинкова обыграла Вандевей на турнире в Нью-Йорке
В следующем круге Блинкова сыграет либо с немкой Лаурой Зигемунд, либо с румынкой Михаэлой Бузернеску.
Обновлено в 16:12
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Общество
Саратов занял 8-е место в рейтинге самых шумных городов России
По итогу Саратов набрал 5,5 баллов и, тем самым, оказался на 192 месте из 200 возможных, попав в 10 самых шумных городов России.
Обновлено в 09:20
Общество
Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода
Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.
Обновлено в 16:43
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Общество
В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:12
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика
США на год продлили запрет на поездки граждан страны в КНДР
Власти США приняли решение еще на год продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР, он будет действовать до 31 августа 2020 года.
Обновлено в 14:06
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти
В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Наука
Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома
Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено в 11:34
Футбол
Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»
Обновлено в 12:21
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05