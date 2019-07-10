В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась.

«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн

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