Футбол

«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млнЧемпионат 10:18

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В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась.
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