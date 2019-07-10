Футбол
«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млнЧемпионат 10:18
В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась.
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Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы
В Ленинградской области на 186-м километре трассы "Кола" грузовик КамАЗ врезался в три автомобиля.
Обновлено в 14:23
Политика
В Ростовской области назначен новый замгубернатора
Напомним, что место замгубернатора стало вакантным в конце мая, когда свой пост покинул Юрия Молодченко.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Общество
С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»
Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Интернет
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Хоккей
Кудашов официально назначен главным тренером сборной России
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом
Обновлено в 13:55
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Пропал фигурант дела против сотрудников ФСБ
Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно об исчезновении фигуранта уголовного дела против сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
Политика
Медведчук назвал Януковича предателем
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
ВМФ России получит новый авианосец
Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».
Обновлено в 05:29
Финансы
Как банки навязывают клиентам платные услуги
В целом если менеджер в банке начинает что-то активно предлагать купить клиенту, надо четко у него спросить: в каком документе прописана обязанность приобретения этой услуги или продукта и попросить этот документ выдать на руки, советует СЕО консалтинговой группы Bulad & Co Булад Субанов.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию
Новый способ уничтожения комаров представлен министерством здравоохранения Таиланда.
Обновлено в 08:12
Авто
Volkswagen перестанет выпускать «Жуков»
Последний автомобиль сойдёт с конвейера после более чем 80 лет производства на заводе в мексиканской Пуэбле.
Обновлено в 12:05
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Авто
Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman
Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.
Обновлено в 09:14
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено в 15:25
Авто
В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев
Обновлено в 05:02
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35