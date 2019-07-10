Футбол

«Барселона» считает, что Неймар подешевелSoccer.ru 12:29

«Барселона» не собирается предлагать за трансфер форварда ПСЖ Неймара 222 млн евро. Именно за такую сумму игрок в 2017 году перебрался в Париж.
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Источник: «ПСЖ» может снизить трансферную стоимость Неймара до € 150 млн

Чемпионат17:30

Сине-гранатовый негатив. «Барселона» притягивает скандалы

Спорт-Экспресс10:15

«Барселона» готова заплатить за Неймара меньше, чем получила за трансфер бразильца

Sportbox.RU11:02

«Барселона» готова заплатить за Неймара меньше, чем получила за трансфер бразильца

Матч ТВ11:02

«Барселона» не будет платить за Неймара больше 200 млн евро

Спорт день за днем10:32

«Барселона» хочет воспользоваться конфликтом Неймара с руководством «ПСЖ»

Советский спорт11:09

Во Франции сообщили, что «ПСЖ» может продать Неймара за 150 млн евро

Sport24.ru05:23
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Стало известно о романе Максима Виторгана с актрисой Нино Нинидзе

В последнее время в актерской и светской тусовках Москвы ходили слухи о романтических отношениях 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней актрисы Нино Нинидзе.
Обновлено в 03:50
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Финансы

Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе

4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
Обновлено в 09:49
Общество

Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан

Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга

Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Культура

В Белоруссии умер художник Виктор Громыко

Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил за хавбека «Лацио» 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение пе трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 15:46
Общество

Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Футбол

В сети появились фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 08:43
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Общество

Чем болеют разные знаки Зодиака

Чем лучше работают мышцы Овнов, тем лучше его клетки насыщены кислородом и тем меньше он болеет.
Обновлено в 12:40
Здоровье

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что в 2018 году россияне обращались в скорую помощь чаще всего по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено в 01:23
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Теннис

Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Обновлено в 14:10
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:19
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Обновлено в 19:41
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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