Футбол

«Барселона» разгромила клуб «Леонеса» в Кубке Испании
Матч ТВ
вчера в 17:23

«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Матч ТВвчера в 17:23

Подробнее о событии

Месси, Суарес и Пике вместе с детьми посетили матч «Барселоны» в Кубке Испании

Sport24.ru03:43

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»

Советский спортвчера в 17:48

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Спорт-Экспрессвчера в 17:26

«Барселона» разгромила клуб «Леонеса» в Кубке Испании

Матч ТВвчера в 17:23

Дубль Дениса Суареса помог «Барселоне» выйти в 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионатвчера в 17:23

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

Евро-футбол.рувчера в 17:22

«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

LiveSport.ru04 декабря в 04:43
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Футбол

Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 07:08
Футбол

Полузащитник ЦСКА Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии "Первая пятерка - 2018", которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 07:08
Футбол

Спартак — Урал 1:1

Обновлено в 05:39
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 04:22
Футбол

Известный футболист Александр Минаев скончался на 65-м году жизни

Полузащитник скончался утром 6 декабря на 65-м году жизни после болезни.
Обновлено в 07:06
Футбол

Кто играет в самой «неожиданной» группе отборочного турнира Евро-2020

Начнём с непредсказуемой четверки (прости, Гибралтар) команд, которую объединила литера D. Один раз вернёмся к сухим правилам и напомним, что напрямую на чемпионат Европы попадут по две лучшие сборные из каждой группы.
Обновлено в 07:09
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Обновлено в 05:39
Футбол

Малком получил травму и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразильский футболист вышел в стартовом составе и отметился голом в конце первого тайма.
Обновлено в 05:54
Футбол

Пеле объяснил, почему считает себя лучше Месси

Обновлено в 06:55
Футбол

Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 04:05
Футбол

Кононов: «У „Спартака“ есть три равноценных вратаря»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей в кубковом матче против "Урала" (1:1) ответил на вопрос о том, кто будет первым номером "красно-белых".
Обновлено в 05:00
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 06:57
Футбол

Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.
Обновлено в 07:12
Футбол

Симеоне провел 400-й матч у руля «Атлетико»

"Атлетико" в среду разгромил каталонский клуб "Сант Андреу" (4:0) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено в 05:17
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 05:20
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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