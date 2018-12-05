Футбол
«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Матч ТВвчера в 17:23
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«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»
Советский спортвчера в 17:48
«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года
LiveSport.ru04 декабря в 04:43
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Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции
Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
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Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
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"Атлетико" в среду разгромил каталонский клуб "Сант Андреу" (4:0) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
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Азар согласовал контракт с «Реалом»
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