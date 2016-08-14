Футбол

«Барселона» разгромила «Севилью» благодаря дублю КоутиньоГазета.Ru 18:14

Барселона — Севилья
6 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Филиппе Коутиньо
13′
30′
Роке Меса Кеведо
Луис Суарес
30′
Иван Ракитич
31′
34′
Даниэл Каррису
Филиппе Коутиньо
53′
Серхи Роберто
54′
67′
Гильерме Арана
72′
Серхи Гомес
Иван Ракитич
Артуро Видаль
76′
77′
Эвер Банега
Виссам Бен-Йеддер
77′
Роке Меса Кеведо
Javier Vázquez
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
81′
84′
Гильерме Арана
Брайан Сальватьерра
Луис Суарес
89′
Артур
Карлес Аленья
90′
Лионель Месси
90′+2′
"Барселона" одолела "Севилью" в матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 6:1. Дубль в составе победителей оформил полузащитник Филиппе Коутиньо.
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