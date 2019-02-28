Футбол

«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 16:52

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышел в финал турнира, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Луис Суарес: «„Барселона“ заслужила выход в финал»

Спорт-Экспресс01:26

Пике: «Победа в Мадриде и выход в финал - огромная радость»

Евро-футбол.ру03:12

Альба: «Мы одержали убедительную победу над „Реалом“»

Soccer.ruвчера в 20:24

Пике: выход в финал — это всегда повод для счастья

Чемпионат03:42

Жорди Альба: Называть Кубок второстепенным турниром – это не для «Барселона»

Советский спорт03:47

«Барсе» 50 минут дико везло, а потом она разгромила «Реал» - решил Суарес. Смотри, как это было

Матч ТВвчера в 14:45

Жерар Пике: «„Барселоне“ повезло одержать так много побед на „Бернабеу“ и забить так много голов»

Sports.ru02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

Обновлено вчера в 23:20
Политика

Трамп рассказал о разногласиях на переговорах с КНДР

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.
Обновлено в 02:33
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Экономика

Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей

С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Происшествия

ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия

Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Суд отложил приговор группе, готовившей теракты в Москве и Ингушетии

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник отложил оглашение приговора по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, из-за болезни судьи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено 26 февраля в 07:10
Экономика

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Бизнесмен Роман Абрамович учредил Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено в 03:31
Происшествия

РБК: бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше

Польская полиция задержала бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, сообщил РБК источник в центральном аппарате Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 01:32
Происшествия

Ростовских инспекторов ДПС обвинили в избиении крымского министра

Обновлено вчера в 07:35
Общество

Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

Обновлено в 00:29
Политика

Украинский экс-министр предрек «распад» России

История Российской Федерации закончится распадом, заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой, сообщает "Главред".
Обновлено в 01:50
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Политика

Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Москве в ходе драки трое граждан Йемена получили ранения

В московском районе Печатники в ходе драки получили ножевые ранения трое граждан Йемена.
Обновлено в 02:19
Хоккей

Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Обновлено в 03:00
Происшествия

В центре Москвы избили генерала

В Москве на Малой Никитской улице после дорожного конфликта был избит отставной генерал-полковник Александр Бриндиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:43
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

АФК «Система» хочет продать до 20% «Медси»

ГК «Медси» (100% у «Системы») в рейтинге сетей частных клиник Forbes за 2017 г. занимала второе место после «Мать и дитя» Марка Курцера.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.
Обновлено в 02:14
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Минске задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Бадри Аданая обвиняют в легализации преступных доходов Белорусские правоохранители задержали в национальном аэропорту "Минск" россиянина Бадри Аданая, которого разыскивал Интерпол, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии.
Обновлено в 03:28
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное