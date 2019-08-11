Футбольный клуб «Барселона» переиграл «Наполи» 11 августа в товарищеском матче. В первом тайме команды голов не забили. Но во втором испанцы разгромили итальнцев.

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