Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в товарищеском матчеКрасная весна 20:31
Футбольный клуб «Барселона» переиграл «Наполи» 11 августа в товарищеском матче. В первом тайме команды голов не забили. Но во втором испанцы разгромили итальнцев.
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Суарес: «Надеемся, что Гризманн как можно скорее привыкнет к нашему стилю»
Soccer.ru08 августа в 21:41
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
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Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Киберспорт
Представлен геймплей симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey
Показан трейлер игрового процесса симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey от Panache Digital Games и Private Division.
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Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
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Общество
Стандарт школьной формы появится в России
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
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Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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Хоккей
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Армия и оружие
DARPA испытывает рой автономных дронов
Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) экспериментирует с использованием роя автономных дронов и наземных роботов для оказания помощи в военных миссиях.
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Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя
Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе.
Обновлено в 17:13
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
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Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Технологии
Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи
Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.
Обновлено в 15:17
Экономика
Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года.
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Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
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Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Футбол
Краснодар — Рубин 1:0
Обновлено в 13:58
Космос
Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию
Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
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Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе свидетельствует о провале попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма.
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Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Политика
Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.
Обновлено в 18:32