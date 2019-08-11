Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матчеRT на русском 01:03
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.
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Манолас напомнил Суаресу о поражении «Барселоны» от «Ромы», показав три пальца. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 20:10
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Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
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Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Происшествия
Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению
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Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
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Религия
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.
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Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
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Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе
По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
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Армия и оружие
Американский военный погиб во время операции на севере Ирака
Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 30
Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Выход фильма «Охота» отменили на фоне стрельбы в США
В связи с трагедиями киностудия Universal Pictures отменила релиз фильма «Охота», где по сюжету расстреливают людей.
Обновлено в 02:37
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Динамо»
Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо».
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»
Форвард южан Ари выбыл на две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту».
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
«Мой ихтиандрик»: дочка Асмус научилась плавать в ластах
К своим пяти годам девочка научилась плавать в ластах, правда пока свои навыки Анастасия оттачивает в бассейне под присмотром мамы.
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В столичном районе Люблино возле торгового центра «Москва» произошла массовая драка
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Индия завершила разработку отечественной ракеты «воздух-воздух»
Все необходимые тесты Astra завершила успешно. Ее разрабатывали на базе французской ракеты Matra Super 530DP.
Обновлено в 04:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал о требованиях к производству и продаже кваса
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал основные принципы производства и требования к реализации кваса.
Обновлено в 04:13
Общество
Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах
Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека
Водитель и два пассажира автомобиля погибли на переезде при столкновении с поездом в Бурятии, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 03:52
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18