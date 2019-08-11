Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матчеRT на русском 01:03

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.
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