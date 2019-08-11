Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матчеRT на русском 01:03
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.
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Манолас напомнил Суаресу о поражении «Барселоны» от «Ромы», показав три пальца. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 20:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:08, Вашингтон
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей
Почти два миллиарда рублей пытаются взыскать судебные приставы с дворника, работающего в подмосковном Воскресенске.
Обновлено в 03:01
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛ
Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ.
Обновлено вчера в 15:32
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено 09 августа в 03:20
Хоккей
«Ак Барс» назвал состав на игру с «Автомобилистом»
«Ак Барс» назвал состав на заключительный матч Кубка президента Казахстана с «Автомобилистом».
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OS
Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
Обновлено 09 августа в 10:06
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановили поклонники
Поклонники Ольги Буровой нарисовали большие растяжки и поджидали певицу на трассе, ведущей в Адлер.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 30
В результате серии взрывов боеприпасов на военном арсенале в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28
Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Доктор Мясников по походке диагностирует болезни
Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Армия и оружие
В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына
Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 01:05
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Симеоне назвал лучшую способность Феликса
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Обстрелы на Донбассе: Пушилин пообещал симметричный ответ Киеву
Обновлено вчера в 04:16
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют», Павел оформил хет-трик
Обновлено вчера в 06:29