Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубльLiveSport.ru 19:00
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США. В составе каталонского клуба дубль оформил уругвайский нападающий Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 48-й и 58-й минутах.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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