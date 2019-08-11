Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубльLiveSport.ru вчера в 19:00

«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США. В составе каталонского клуба дубль оформил уругвайский нападающий Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 48-й и 58-й минутах.
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