Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубльLiveSport.ru вчера в 19:00
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США. В составе каталонского клуба дубль оформил уругвайский нападающий Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 48-й и 58-й минутах.
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Манолас напомнил Суаресу о поражении «Барселоны» от «Ромы», показав три пальца. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 20:10
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