Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матчеRT на русском 01:03
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в американском Энн-Арборе и завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.
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Манолас напомнил Суаресу о поражении «Барселоны» от «Ромы», показав три пальца. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 20:10
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«Автоновости дня» составили ТОП-3 американских внедорожников, которые обладают отличной проходимостью.
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В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
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Гиггз призвал пинать Погба на тренировках «Манчестер Юнайтед»
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Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
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Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».
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Армия и оружие
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В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
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Певица Наргиз собралась уйти в монастырь. Об этом она в шутку заявила на своей странице в Instagram.
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Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов заявил о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Тбилисский суд отпустил бывшего гендиректора «Рустави-2» под залог
В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов.
Обновлено в 00:03
Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину
Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
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Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено вчера в 11:53
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Авто
Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в РФ
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе
Боевик Национальной гвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования так называемой «ООС».
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Украинские военные подорвались на минах в ЛНР
Группа украинских военных подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:09
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено 09 августа в 08:07