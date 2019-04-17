Футбол

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионовNews.ru 16:53

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Каталонская «Барселона» одержала крупную победу над английским «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Испании и завершилась со счётом 3:0.
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