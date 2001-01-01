«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧRT на русском 18:28

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал аргентинский нападающий хозяев Лионель Месси, оформивший дубль и начавший третью голевую атаку, которую точным ударом в девятку завершил Филипе Коутиньо.

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ

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