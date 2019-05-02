Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧRT на русском 17:47

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0. Её главным героем стал Лионель Месси, который забил свой 600-й мяч за каталонскую команду.
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