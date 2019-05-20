«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионовРБК 17:04

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Судил игру голландский арбитр Бьорн Кюйперс. Хозяева вышли вперед на 26-й минуте.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным Известный певец из группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем аккаунте Instagram архивное фото 1995 года, на котором изображена молодая группа.

Хоккей «Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ "Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Здоровье В Кировской области май объявили месяцем легкого дыхания 15 мая в 14 часов в поликлинике № 5 клинико-диагностического центра пройдут Астма-школа и ХОБЛ-школа (хроническая обструктивная болезнь легких) с участием главного внештатного специалиста-пульмонолога Елены Зверевой и главного специалиста аллерголога-иммунолога минздрава Ирины Ермаковой.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Политика Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика Генпрокурор отказался от допроса по «российскому делу» в конгрессе США Генеральный прокурор США Уильям Барр отказался давать показания по «российскому делу» в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, бросив вызов конгрессу.

Футбол Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном» В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Происшествия В Петербурге задержали участников первомайского шествия В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.

Здоровье Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.

Наука В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.

Политика От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика В Сети началась кампания против «Мираторга» В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».

Здоровье Специалисты назвали ранние признаки инсульта Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.

Происшествия Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.

Футбол Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020 Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.

Общество В США разрешили продажу IQOS Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.

Шоу-бизнес Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.

Армия и оружие Семь кораблей НАТО вошли в Балтику Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Шоу-бизнес Скончалась мать Марии Порошиной Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.