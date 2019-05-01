Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче полуфинала ЛЧКоммерсантъ 17:01

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (ЛЧ). Прошедшая в Барселоне встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Луис Суарес (26), Лионель Месси (75, 82).
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