Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»Пятый канал вчера в 18:34
|24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
|26′
Клеман Лангле
|39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
|60′
Лионель Месси
|75′
|79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
|81′
Фабиньо
Луис Суарес
|81′
Лионель Месси
|82′
|85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
|86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
|90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
|90′+4′
|48%
|Владение мячом
|52%
|83%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
26
Аленья
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
11
Дембеле
2
Семеду
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
9
Фирмино
14
Хендерсон
11
Салах
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑1‑2
В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем». Уверенную победу со счетом 3:0 одержали хозяева, дублем в ворота английского клуба отметился Лионель Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси - о победе над «Ливерпулем»: «Великолепный матч, вместе мы добьёмся многого»
Sport.ruвчера в 17:44
«Барселона» выставила свой самый возрастной стартовый состав в ЛЧ на матч с «Ливерпулем»
Sports.ruвчера в 21:34
«Ливерпуль» потерпел первое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2014 года
Советский спортвчера в 17:51
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
«Мстители» установили рекорд по сборам в российском кинопрокате
Ранее News.ru писал о том, что более 1,5 млн человек посмотрели фильм «Мстители: Финал» в первый день проката в России.
Обновлено вчера в 09:07
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве
Обновлено в 07:43
Политика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой
Многие подписчики делились своими впечатлениями от занятий йогой и другими видами спорта.
Обновлено в 07:00
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами с семейной прогулки
В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Транспорт
Беглов поручил открыть временное движение по Приморскому шоссе
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил запустить временное автомобильное движение по Приморскому шоссе.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие
ЛНР заявила об иностранных снайперах на позициях ВСУ
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на майские праздники
Как не навредить здоровью и окружающей природе рассказали сотрудники по защите прав потребителей Волгоградской области.
Обновлено в 06:46
Энергетика
Украина резко нарастила импорт газа
Украина 1 мая 2019 года существенно нарастила импорт природного газа со стороны Европы, загрузив словацкое направление на 75,5% существующей мощности по сравнению с 22,4% загрузки в течение апреля этого года.
Обновлено в 06:13
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Музыка
Стал известен состав российского жюри на «Евровидении»-2019
Обновлено в 07:44
Хоккей
Шипачев и Индрашис не покинут «Динамо»
Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев и Микс Индрашис продлят контракты с клубом.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери
Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Авто
Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»
Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане
По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Представлен концепт гибридного Mac-iPad с большим складным экраном
Новый продукт представляет собой гибридный Mac-iPad, в котором есть большой экран, способный складываться.
Обновлено в 08:23