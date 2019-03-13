Футбол

«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовТАСС 17:57

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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