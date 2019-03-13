Футбол
«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовТАСС вчера в 17:57
Лионель Месси
|17′
Филиппе Коутиньо
|31′
|33′
Марсал
|34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
|45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
|49′
|58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
|70′
|73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
|74′
|77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
|78′
Жерар Пике
|81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
|83′
Усман Дембеле
|86′
|56%
|Владение мячом
|44%
|88%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|16
|11
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
9
Суарес
11
Дембеле
30
Горжлен
14
Дюбуа
5
Денайер
6
Фильо
20
Марсал
27
Корне
29
Тузар
18
Фекир
28
Ндомбеле
9
Дембеле
10
Траоре
Лион
Расстановка 5‑3‑2
Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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