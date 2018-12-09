Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче примеры, Месси оформил дубль
РИА Новости
16:50

Эспаньол — Барселона
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
17′
Лионель Месси
26′
Усман Дембеле
45′
Луис Суарес
Эрнан Перес
Лео Баптистао
59′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
63′
65′
Лионель Месси
68′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
74′
Дидак Вила
79′
79′
Луис Суарес
Мунир Эль-Хаддади
82′
Иван Ракитич
Денис Суарес
Футболисты "Барселоны" на выезде разгромили "Эспаньол" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Субботняя игра на поле "Эспаньола" завершилась победой "Барселоны" со счетом 4:0. Два мяча забил Лионель Месси (17-я и 65-я минуты), еще по разу отличились Усман Дембеле (26) и Луис Суарес (45).
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