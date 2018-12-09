Футбол
«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче примеры, Месси оформил дубль
«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче примеры, Месси оформил дубльРИА Новости16:50
|17′
Лионель Месси
|26′
Усман Дембеле
|45′
Луис Суарес
Эрнан Перес
Лео Баптистао
|59′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
|63′
|65′
Лионель Месси
|68′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
|74′
Дидак Вила
|79′
|79′
Луис Суарес
Мунир Эль-Хаддади
|82′
Иван Ракитич
Денис Суарес
|44%
|Владение мячом
|56%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|9
|5
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|11
|Угловые
|4
|20
|Отборы
|22
|16
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑4‑2
13
Лопес
16
Лопес
15
Лопес
6
Дуарте
12
Вила
11
Баптистао
23
Гранеро
21
Рока
4
Санчес
9
Гарсия
7
Иглесиас
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
6
Суарес
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
19
Эль-Хаддади
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Барселоны" на выезде разгромили "Эспаньол" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Субботняя игра на поле "Эспаньола" завершилась победой "Барселоны" со счетом 4:0. Два мяча забил Лионель Месси (17-я и 65-я минуты), еще по разу отличились Усман Дембеле (26) и Луис Суарес (45).
РИА Новости16:50
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