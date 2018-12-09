Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»
Soccer.ru
16:40

Эспаньол — Барселона
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
17′
Лионель Месси
26′
Усман Дембеле
45′
Луис Суарес
Эрнан Перес
Лео Баптистао
59′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
63′
65′
Лионель Месси
68′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
74′
Дидак Вила
79′
79′
Луис Суарес
Мунир Эль-Хаддади
82′
Иван Ракитич
Денис Суарес
«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
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