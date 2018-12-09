Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»
Soccer.ru
вчера в 16:40

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Soccer.ruвчера в 16:40

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Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»

Советский спортвчера в 16:38

«Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби, Месси оформил дубль

Матч ТВвчера в 16:44

Штрафные Месси страшнее пенальти. Дубль гения выжег дерби

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол» в каталонском дерби

Чемпионатвчера в 16:38

«Эспаньол» — «Барселона» — 0:4. Видеообзор 15-го тура Ла Лиги

Sport24.ruвчера в 18:26

«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:0. Отрыв от «Севильи» и «Атлетико» – 3 очка

Sports.ruвчера в 16:38

Примера, Эспаньол - Барселона, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 13:59
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Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Обновлено в 04:43
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
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Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким "Шальке", в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории

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Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Реал»

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«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассматривает вариант увольнения Эусебио Ди Франческо с должности главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
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«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

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Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
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«Динамо» – «Урал»: стали известны стартовые составы команд

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По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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