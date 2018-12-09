Футбол
«Барселона» разгромила «Эспаньол»
«Барселона» разгромила «Эспаньол»Soccer.ruвчера в 16:40
«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Soccer.ruвчера в 16:40
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«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:0. Отрыв от «Севильи» и «Атлетико» – 3 очка
Sports.ruвчера в 16:38
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Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Обновлено в 04:43
Футбол
«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ
Обновлено в 03:55
Футбол
Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Обновлено в 04:34
Футбол
Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом
Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким "Шальке", в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:25
Футбол
«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории
Обновлено в 04:19
Футбол
Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Реал»
Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмзи.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассматривает вариант увольнения Эусебио Ди Франческо с должности главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»
Обновлено в 04:45
Футбол
Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»
Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 04:12
Футбол
«Динамо» – «Урал»: стали известны стартовые составы команд
"Динамо" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.
Обновлено в 04:46
Футбол
Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе
Игрок «Ливерпуля» Даниэл Старридж может получить дисквалификацию, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов
По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Зенит» сыграет с «Рубином» в лазурной форме
Обновлено в 04:20
Футбол
Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.
Обновлено в 03:31