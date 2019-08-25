Футбол

«Барселона» разгромила «Бетис», Гризманн оформил дубльSoccer.ru 17:23

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 2-го тура чемпионата Испании.
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