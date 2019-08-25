«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 2-го тура чемпионата Испании.

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Политика Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2» Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».

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Происшествия В Японии началось второе извержение вулкана Асама В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

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Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

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