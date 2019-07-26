Футбол
«Барселона» рассталась с генеральным менеджером СегуройSport24.ru 06:17
Сегура был назначен на пост генерального менеджера каталонского клуба летом 2017 года. До этого он на протяжении двух лет руководил академией «Барселоны».
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В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
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Политика
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Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Обновлено в 06:25
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Обновлено в 05:48
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Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
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Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
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Космос
Рогозин рассказал о возможном методе получения порошков для 3D-печати в космосе
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Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
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Обновлено вчера в 18:45