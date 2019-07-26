Футбол

«Барселона» рассталась с генеральным менеджером СегуройSport24.ru 06:17

Сегура был назначен на пост генерального менеджера каталонского клуба летом 2017 года. До этого он на протяжении двух лет руководил академией «Барселоны».
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«Барселона» рассталась с генеральным менеджером Сегурой

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