Футбол
«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» ДармианаБомбардир.ру 10:44
«Барселона» включила левого защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана в трансферный летний список. По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
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Кино
Девятый фильм Тарантино выходит на экраны
Обновлено в 09:17
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа-Бэй» на 8 лет
Обновлено в 10:07
Политика
Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Политика
В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России
Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено в 07:17
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Театры
В Уфе ушел из жизни артист балета, хореограф Саръян Сулейманов
Ушел из жизни артист балета, хореограф Башкирского театра оперы и балета Саръян Сулейманов.
Обновлено в 05:05
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50