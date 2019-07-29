Футбол
«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» ДармианаБомбардир.ру 10:44
«Барселона» включила левого защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана в трансферный летний список. По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:03, Вашингтон
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Financial Times восхитилась российской налоговой системой
Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.
Обновлено в 13:23
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»
В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
Обновлено в 11:42
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Кельн» приобрел полузащитника «Монпелье»
"Кельн" купил полузащитника "Монпелье" Эллиеса Шкири.
Обновлено в 11:37
Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпина и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено в 13:55
Политика
Киев намерен возобновить с Москвой переговоры по газу
Киев в ближайшее время может возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа.
Обновлено в 08:03
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Футбол
СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»
Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Япония намерена усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет
Глава министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что проведенные КНДР на прошлой неделе пуски ракет малой дальности являются нарушением положений резолюций СБ ООН, и что правительство намерено приложить усилия для усиления возможностей противоракетной обороны страны.
Обновлено в 07:48
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Космос
Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики
Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Технологии
Сбой произошел в работе мессенджера Slack
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24