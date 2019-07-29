Футбол

«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» ДармианаБомбардир.ру 10:44

«Барселона» включила левого защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана в трансферный летний список. По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
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Барселона
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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