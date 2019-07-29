«Барселона» включила левого защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана в трансферный летний список. По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).

Футбол «Рома» купила воспитанника «ПСЖ» Провиденса «Рома» купила игрока за символическую сумму. Провиденс выступает на позиции крайнего правого нападающего.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Футбол Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара» Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Армия и оружие Индия купила партию российских авиационных ракет Москва и Нью-Дели подписали соглашение на поставку Индии партии российских авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает информационное агентство АНИ.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

Авто На тесты вышел электрокар ID Crozz от Volkswagen Первые тесты ID Crozz проводились в кузове Tiguan, но с удлиненной колесной базой.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Армия и оружие Россия и Иран договорились о расширении военного сотрудничества Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, прибывший с официальным визитом в РФ, заявил о подписании данного документа, отметив, что это "первый меморандум о взаимопонимании подобного рода".

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Происшествия Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.

Автоспорт Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.