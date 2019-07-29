Футбол
«Барселона» рассматривает кандидатуру защитника «МЮ» ДармианаБомбардир.ру 10:44
«Барселона» включила левого защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана в трансферный летний список. По информации ESPN каталонцы рассматривают 29-летнего игрока как недорогую альтернативу Эктору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол
«Рома» купила воспитанника «ПСЖ» Провиденса
«Рома» купила игрока за символическую сумму. Провиденс выступает на позиции крайнего правого нападающего.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Оренбург» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Зенитом»
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев выразил недовольство работой арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего матч с «Зенитом».
Обновлено в 14:51
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Футбол
Роналду заявил, что скучает по «Реалу»
Обновлено в 14:26
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Гаджеты
Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон
Обновлено в 11:32
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Индия купила партию российских авиационных ракет
Москва и Нью-Дели подписали соглашение на поставку Индии партии российских авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает информационное агентство АНИ.
Обновлено в 15:05
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Теннис
Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати
Обновлено в 15:06
Авто
На тесты вышел электрокар ID Crozz от Volkswagen
Первые тесты ID Crozz проводились в кузове Tiguan, но с удлиненной колесной базой.
Обновлено в 14:09
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Россия и Иран договорились о расширении военного сотрудничества
Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, прибывший с официальным визитом в РФ, заявил о подписании данного документа, отметив, что это "первый меморандум о взаимопонимании подобного рода".
Обновлено в 14:31
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12