Футбол
«Барселона» пытается вернуть НеймараSoccer.ru вчера в 15:38
«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.
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Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Горничные отелей описали постояльца своей мечты
Горничные отелей рассказали, как должен вести себя идеальный постоялец, чтобы облегчить их жизнь.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Общество
Брак помогает мужчинам жить дольше, но сокращает жизнь женщинам
Обновлено 27 мая в 06:54
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Суд 29 мая рассмотрит жалобы фигурантов дела «грязной нефти»
15 мая Самарский районный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста объявленным в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» бывшему генеральному директору «Самаратранснефть-терминал» Роману Ружечко и основателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву, писал News.ru.
Обновлено 27 мая в 10:57
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Роскачество провело исследование мясного фарша, приобретенного в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:36
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале
Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Xiaomi выпустила первый сверхбюджетный смартфон Redmi с NFC
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Volvo объявил российские цены на новый седан Volvo S60
Компания Volvo объявила старт приема заказов на новый премиальный седан Volvo S60.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета
На борту самолета находились два человека, оба погибли, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Global News.
Обновлено в 00:26
Политика
Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС
Обновлено в 02:09
Политика
Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице
Bloomberg сообщает, ссылаясь на собственные источники, что союз канцлера Германии Ангелы Меркель и ее преемницы на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр дал трещину.
Обновлено в 00:38
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Как HBO рефлексирует над катастрофой в Чернобыле
HBO представил четвёртый эпизод мини-сериала «Чернобыль» от сценариста Крэйга Мазина и режиссёра Йохана Ренка.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с Тимати
Российский исполнитель Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о причинах прекращения сотрудничества с лейблом Black Star, основателем и владельцем которого является Тимати (Тимур Юнусов).
Обновлено вчера в 19:03
Технологии
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет
С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12