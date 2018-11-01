Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена
Чемпионат
05:18

По информации издания, каталонский клуб сделал официальное предложение об аренде 22-летнего датского футболиста, однако лондонцы ответили отказом. Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.
Чемпионат05:18

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«Барселона» хочет арендовать у «Челси» Кристенсена

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