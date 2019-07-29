Футбол
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» ДармиануSport24.ru вчера в 12:10
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Испании. Итальянский футболист попал в сферу интересов «Барселоны».
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Обновлено в 01:58
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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Обновлено вчера в 11:08
Экономика
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
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В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 12:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, упали на 0,36 процентов, до 63,2 доллара за баррель, пишет RT.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
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Обновлено 27 июля в 20:08
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На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
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