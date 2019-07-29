Футбол

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» ДармиануSport24.ru вчера в 12:10

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может продолжить карьеру в Испании. Итальянский футболист попал в сферу интересов «Барселоны».
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