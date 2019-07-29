Футбол
«Барселона» проявляет интерес к защитнику МЮSoccer.ru 11:12
«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 23:18, Вашингтон
Общество
Режим ЧС ввели в Хабаровском крае
Обновлено в 21:51
Экономика
Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%
Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 09:44
Происшествия
Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его
Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.
Обновлено в 19:00
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено в 21:42
Политика
Опубликован прогноз результатов губернаторских выборов на Урале
Уральским кандидатам в губернаторы — Алексею Текслеру (Челябинская область), Вадиму Шумкову (Курганская область) и экс-председателю свердловского правительства Денису Паслеру (Оренбургская область) —прочат победу в первом туре выборов 8 сентября.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено в 23:09
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено вчера в 04:47
Музыка
Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019»
Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
США работает над секретными программами гиперзвукового оружия
Помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, США работают еще над двумя секретными программами.
Обновлено в 21:39
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено в 22:15
Политика
В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Экономика
В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков
В России будет введен запрет на анонимное пополнение электронных кошельков; об этом сообщает РБК.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено в 22:07
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено в 22:15
Авто
В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено в 21:30
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено в 22:20
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43