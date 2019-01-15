Футбол
Испанская "Барселона" проявляет интерес к футболисту лондонского "Челси" Оливье Жиру, сообщает Sport.es. После ухода нападающего Мунира Эль-Хаддади в "Севилью" руководство "сине-гранатовых" намерено усилить атакующую линию команды. Действующий контракт Жиру с "Челси" истекает 30 июня 2019 года.
РИА Новости06:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Футбол
Кудряшов может стать игроком «Фенербахче»
Как сообщает Fotomac, заинтересованность в услугах Кудряшова выражает "Фенербахче".
Обновлено в 10:11
Футбол
Петр Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех официально объявил о завершении спортивной карьеры после окончания текущего сезона.
Обновлено в 06:17
Футбол
Нету может летом бесплатно перейти в «Спортинг»
Срок контракта Нету с «Зенитом» истекает будущим летом, футболист сможет покинуть питерский клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 04:30
Футбол
Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за травмы
Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за полученной травмы колена.
Обновлено в 07:44
Футбол
Семак рассказал болельщикам «Зенита» об ожидании трансферов
Обновлено в 10:15
Футбол
«Челси» назвал «Реалу» цену на Азара
Мадридский "Реал" продолжает вести активные переговоры с лондонским "Челси" относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Зенит» отправился на сборы без Ивановича и Краневиттера
"Зенит" в составе 29 футболистов отправился на первый зимний сбор команды в Доху (Катар), сообщает официальный сайт питерской команды.
Обновлено в 01:38
Футбол
Полузащитник «Спартака» Глушаков пропустил тренировку команды
Обновлено в 04:09
Футбол
Рэмзи в пятницу подпишет контракт с «Ювентусом»
По информации Tuttosport, валлиец подпишет контракт с туринским клубом уже в пятницу, 18 января.
Обновлено в 08:05
Футбол
Керимов отказался помочь «Анжи». У него просили 300 млн рублей
Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов отказался профинансировать махачкалинский клуб, испытывающий финансовые проблемы, на 300 миллионов рублей, сообщает Sport_inside.
Обновлено в 10:20
Футбол
ОНК сравнила матч в СИЗО для Мамаева с крабами Цеповяза
Представители Общественной наблюдательной комиссии выступили на своей странице в Instagram против проведения футбольного матча в СИЗО с участием Павла Мамаева, назвав это нарушением закона.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Рубин» не сможет играть на «Казань Арене» с июня по октябрь
Обновлено в 09:18
Футбол
Иордания и Австралия пробились в плей-офф Кубка Азии
15 января состоялись матчи третьего тура группового этапа Кубка Азии в квартете В. Сборная Австралии вырвала победу у Сирии.
Обновлено в 10:27
Футбол
Агент: «Зенит» предлагал за Зинченко больше, чем «Манчестер Сити»
По словам Прудникова, «Зенит» для Зинченко был просто одним из вариантов. Агент думает, что у «Уфы» на тот момент было много предложений.
Обновлено в 00:43
Футбол
Тарасов задолжал бывшей жене семь миллионов рублей по алиментам
Обновлено в 09:40