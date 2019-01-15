Футбол

«Барселона» проявляет интерес к Оливье Жиру
РИА Новости
06:45

Испанская "Барселона" проявляет интерес к футболисту лондонского "Челси" Оливье Жиру, сообщает Sport.es. После ухода нападающего Мунира Эль-Хаддади в "Севилью" руководство "сине-гранатовых" намерено усилить атакующую линию команды. Действующий контракт Жиру с "Челси" истекает 30 июня 2019 года.
РИА Новости06:45

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«Барселона» проявляет интерес к Жиру

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«Барселона» проявляет интерес к Оливье Жиру

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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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