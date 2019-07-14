Футбол

«Барселона» провела презентацию ГризманнаRT на русском 13:09

Французский форвард Антуан Гризманн подписал контракт с «Барселоной» в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. «Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
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Гризманн получил в «Барселоне» 17-й номер

Sport24.ru14:05

На «Камп Ноу» прошла презентация Гризманна в «Барселоне»

Бомбардир.ру13:42

Гризманн посетил фирменный магазин «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 18:35

«Барселона» представила Гризманна на «Камп Ноу»

Sports.ru13:27

Гризманн получил 17-й номер

Евро-футбол.ру13:04

Гризманн назвал свой переход в «Барселону» большим вызовом

Спорт-Экспресс13:50

«Барселона» представила Гризманна

Чемпионат13:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
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Пять человек погибли и десять ранены в ДТП с автобусом в Башкирии

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Facebook заблокировал «Книгу памяти павших за Украину»

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
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Новичок «Ахмата» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 1-го тура с «Краснодаром» из-за травмы.
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Мужчина обстрелял из ружья отдыхающих у озера в Ленинградской области

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Политика

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В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
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Футбол

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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Теннис

Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

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Армия и оружие

Боевики убили шесть человек при обстреле Алеппо

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Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Авто

УАЗ вспомнил о забытой версии УАЗ «Буханки»

В конце 70-х годов, Советский Союз разработал передвижную репортажную телевизионную станцию на базе УАЗ-452.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

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Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья

Медицинские специалисты назвали шесть действий, которые вредны для здоровья, однако большинством людей совершаются каждый день.
Обновлено в 00:28
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Kahn доработал Range Rover Sport SVR

После посещения тюнинг-ателье Range Rover Sport SVR получил новый интерьер, который включает в себя перфорированную кожу на сиденьях, руле, подлокотниках и дверных панелях, вентилируемые педали и логотипы Kahn.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие

В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

Обновлено в 07:18
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

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Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

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Азар определился с игровым номером в «Реале»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
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Зеленский провел совещание на границе с Крымом

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Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
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В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции России

Сирийские боевики подорвали бомбу на пути российского патруля военной полиции.
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Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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