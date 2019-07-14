Футбол
«Барселона» провела презентацию ГризманнаRT на русском 13:09
Французский форвард Антуан Гризманн подписал контракт с «Барселоной» в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. «Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
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Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
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Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Боевики убили шесть человек при обстреле Алеппо
Обновлено в 11:56
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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УАЗ вспомнил о забытой версии УАЗ «Буханки»
В конце 70-х годов, Советский Союз разработал передвижную репортажную телевизионную станцию на базе УАЗ-452.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья
Медицинские специалисты назвали шесть действий, которые вредны для здоровья, однако большинством людей совершаются каждый день.
Обновлено в 00:28
Авто
Kahn доработал Range Rover Sport SVR
После посещения тюнинг-ателье Range Rover Sport SVR получил новый интерьер, который включает в себя перфорированную кожу на сиденьях, руле, подлокотниках и дверных панелях, вентилируемые педали и логотипы Kahn.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 07:18
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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Футбол
Азар определился с игровым номером в «Реале»
Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
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Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции
Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 11:37
Общество
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции России
Сирийские боевики подорвали бомбу на пути российского патруля военной полиции.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
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Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34